23 грудня, 22:17
Чи потрібно проходити ВЛК, щоб отримати бронь від мобілізації
Основні тези
- Проходження ВЛК не є обов'язковою умовою для оформлення бронювання від мобілізації.
- Процедура направлення на ВЛК не застосовується, якщо особа має інвалідність, дійсну відстрочку від мобілізації, або статус "призовника".
Іноді в ТЦК просять військовозобов'язаних пройти військово-лікарську комісію. Хоча закон під час війни не завжди цього не вимагає.
Чи потрібне ВЛК для отримання бронювання, пояснив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.
Дивіться також Зарплатний поріг для отриманні броні: кого не стосуються нові правила
Чи треба ВЛК для отримання броні?
За словами фахівця, ВЛК не є обов'язковою умовою для оформлення бронювання від мобілізації. Для отримання броні військовозобов'язаний повинен:
- працювати на критично важливому підприємстві з правом бронювання;
- перебувати на обліку в ТЦК та СП;
- оновити військово-облікові дані в "Резерв+";
- не перебувати в розшуку ТЦК (тобто не мати порушень правил військового обліку).
Юрист також розповів, що процедура направлення на ВЛК не застосовується, якщо:
- особа має інвалідність будь-якої групи;
- військовозобов'язаний має дійсну відстрочку від мобілізації:
- особа має статус "призовник";
- особа виключена з військового обліку;
- чоловік тимчасово непридатний до військової служби. Якщо висновок ВЛК діє 6 – 12 місяців, повторно проходити медогляд не потрібне, доки не спливе термін.
