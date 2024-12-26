Но услуга пока доступна не всем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дию".

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Как получить бронь на портале "Дия"

19 декабря работа многих сервисов была приостановлена из-за российской хакерской атаки на реестры Министерства юстиции. Среди этих услуг было и бронирование, которое уже восстановили для большинства.

Сейчас оформить бронь на портале "Дия" не могут только филиалы компаний и конечные бенефициары.

Услуга "Сведения о работниках из Реестра военнообязанных" работает.

Забронировать работников на портале можно в несколько шагов:

зайдите в кабинет гражданина на портале "Дия",

выберите "Подать заявление",

укажите данные кандидатов для бронирования,

подтвердите, что их зарплата соответствует нормам,

проверьте заявление и подпишите его,

в течение трех дней ответ поступит на электронную почту и в личный кабинет.

К слову, она поступает в личный кабинет руководителя отдельно по каждому работнику.

Если ответ положительный – то поступит работникам в приложение Резерв+,

– добавляют разработчики портала.

Как только все другие возможности бронирования заработают, об этом будет оперативно сообщено в соцсетях.