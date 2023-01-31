Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, что делать, если у вас есть бронь, но вам вручили повестку. Детальнее – далее в материале.

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Что делать при вручении повестки бронированным

По словам Горбача, военнообязанный, имеющий бронь от призыва, все удостоверяющие об этом документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет.

Но если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и эта повестка будет аннулирована,

– отметил полковник.

Кто подлежит бронированию

Работники органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления,

Работники предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задания,

Работники предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ,

Работники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Действительны ли бронирования по старому порядку

В новом постановлении говорится, что бронирование, уже предоставленное работнику по старой процедуре, будет оставаться действительным в течение срока, на который они были предоставлены.

В то же время, в случае потери оснований для бронирования (завершение мобилизационного задания, увольнения, расформирования госоргана) документ аннулируется.