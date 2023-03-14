Эти скорые будут переданы Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Летом прошлого года во время встречи с представителями британской фабрики "O&H Venari" мы договорились об изготовлении 14 таких специальных транспортных средств. И сегодня руководитель фабрики господин Оливер Нортон приехал в столицу Украины, чтобы передать первую партию – восемь бронированных скорых. Две из них уже прибыли в Киев, еще шесть – в дороге. Автомобили мы передадим нашим защитникам – Вооруженным Силам Украины на передовую, где они сегодня так нужны. Ведь каждый такой автомобиль спасет жизнь не одного украинского защитника", – заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что спонсором производства и передачи скорых является Министерство обороны Люксембурга. Он поблагодарил за очень ценную помощь руководство "O&H Venari", Министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской некоммерческой организации LUkraine, которая объединяет украинскую общину и помогает Украине.

Киев получил первую партию бронированных автомобилей скорой помощи / Фото Киевский городской совет

Британская фабрика O&H Venari принадлежит к концерну Venari Group, который имеет два основных специализированных подразделения, признанных на мировом уровне. Производят они автомобили скорой помощи и пожарные автомобили. Подразделение по производству быстрых, расположенное в Восточном Йоркшире, является старейшим и крупнейшим заводом в Великобритании.