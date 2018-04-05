Бубенчика не будут держать под стражей

Заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая была назначена старшим прокурором по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика, заявила, что отзывает ходатайство о содержании его под стражей.

Сообщает "Украинская правда".

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"Я отзываю ранее поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику",

– сказала Стрижевская.

Кроме того, она пригласила Бубенчика и его защитников в четверг на 17 часов в главное следственное управление для вручения нового подозрения.

После этого судья ушел в совещательную комнату. Через несколько минут судья вернулся и объявил об удовлетворении ходатайства прокурора.

Напомним, активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день сотрудники ГПУ зачитали ему подозрение. Правоохранители обвиняют его в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.