Но рашисты пошли дальше – они говорят, что все это было постановкой. Прямым источником фейка стало политическое руководство России.

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Сергей Лещенко на брифинге рассказал, что спикер Госдумы Володин заявил, что все, что было в Буче – срежиссированная постановка и спектакль, рассчитанный на Западного зрителя, передает 24 канал.

Доказательств вины России уже достаточно

В то же время, уже благодаря спутниковой съемке и международным правозащитным организациям доказано, что именно во время оккупации Россией Бучи были совершены все эти преступления, которые известны на весь мир.

Кроме того, тот же Володин заявил, что Джо Байден и Борис Джонсон сразу после трагедий в Буче призвали к новым санкциям против России, а находившийся где-то на базе НАТО Зеленский срочно был перевезен в Бучу.

Сергей Лещенко напомнил, что с момента объявления войны Владимир Зеленский не покидал пределы Украины.

То, что такие высшие должностные лица как Володин лично произносят фейки, еще раз доказывает, что пропаганда и ложь являются частью государственной политики России,

– добавил Лещенко.

Смотрите полный брифинг Сергея Лещенко за 9 апреля: видео