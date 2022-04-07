Об этом в интервью рассказал мэр Бучи Анатолий Федорчук. Он отметил, что одно из мест массовых захоронений – детский лагерь.

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Убитых сбрасывали, как дрова

Глава города отметил, что в Буче обнаружили три места массовых захоронений. В основном жертвы агрессоров со связанными руками и убитые от выстрелов.

Это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей со связанными руками,

– подчеркнул он.

Также массовые захоронения обнаружили на улице Вокзальной, Яблонской и в детском лагере " Лучистый ". Там тоже нашли людей с завязанными руками и ранениями от пуль. Мэр города подчеркнул, что 90% убитых погибли именно от вражеской пули.