Кирилл Буданов лично руководит спецоперацией ГУР в Покровске, – СМИ

31 октября СМИ сообщили, что бойцы ГУР десантировались в Покровске. Медиа сообщают, что спецоперацией руководит лично глава ГУР Буданов, правда, он находится не в самом городе.

Детали собрал 24 Канал.

Правда ли, что Буданов в Покровске?

"Зеркало недели" со ссылкой на источники в Силах обороны Украины вечером 31 октября написало, что под командованием Кирилла Буданова началась сложная десантная операция спецподразделений и авиации ГУР.

Штурмовики военной разведки зашли в районы города, которые российские генералы объявили "захваченными" и считают ключевыми для логистики Украины. Буданов на месте и руководит операцией лично. В операции задействованы несколько вертолетов,

– говорилось в сообщении ZN.ua.

Ту же информацию тоже со ссылкой на источники позже опубликовало Суспільне.

Журналист The Economist Оливер Кэррол в тот день и вовсе заявил, что Украина начала контрнаступление вблизи Покровска.

1 ноября военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко уточнила: Буданов действительно находится на Востоке. Но не в самом Покровске, а на окраинах города.

Для качественного контроля операцией в Покровске командиры должны быть во взаимодействии и на связи. Осуществлять это там, где идут уличные бои, среди развалившихся жилых застроек, под бесконечными обстрелами КАБов и артиллерии и под атаками дронов – невозможно. Когда пишут о присутствии в Покровске, пишут о присутствии подразделений. Командиры же рядом. Но не в самом городе,

– объяснила она.

Кроме Буданова, в окрестностях Покровска находятся командующий корпусом и командиры бригад.

Что известно о спецоперации ГУР в Покровске сейчас?

По словам Юлии Кириенко, высадка десанта ГУР в Покровск действительно была, но несколько раньше, чем об этом написали медиа.

Журналисты, которые работают на фронте, об этом знали. Но молчали ради удачной операции. Ребята зашли. Удерживают там кое-что. Вступают во взаимодействие. Оно действительно важно для качественной зачистки, поскольку подразделений, задействованных там, достаточно,

– подчеркнула медийщица.

Источники Reuters и BBC тоже информировали о спецоперации ГУР.

"Эта операция показывает, как Украина борется за стабилизацию ситуации в стратегически важном городе после того, как в этом месяце десятки российских войск прорвали его периметр. Захват Россией Покровска, важного дорожного и железнодорожного узла, может позволить ей продвинуться дальше в восточную часть Донецкой области, которую Россия стремится полностью оккупировать", – говорилось в издании.

Также в СМИ циркулируют различные неподтвержденные видео. Одно якобы показывают момент высадки десанта ГУР, другое фиксирует пролет вертолетов, а третье якобы демонстрирует уничтожение украинских спецназовцев.

1 ноября российское минобороны заявило, будто бы группа из 11 украинских десантников уничтожена. Во вражеском ведомстве сказали, что это произошло в "Красноармейске" – так до 2016 года назывался Покровск.

В ГУР опровергли сообщения россиян. Источник Суспільного в разведке подчеркнул, что это очередная российская провокация и работа российской пропаганды. Стабилизационные действия под руководством Буданова в определенном районе Покровска продолжаются.

Источники Reuters и BBC также говорят, что россияне лгут, а десант ГУР продолжает работу.