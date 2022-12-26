Буданов подтвердил, что Арестович служил в разведке. Впрочем, отметил, что это было давно, поэтому информацию нужно проверить.

Кстати говоря И силой, и дипломатией: Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым

Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу... Это было давно, нужно поднять данные. Насколько помню – да,

– сказал Буданов.

О своей службе в разведке рассказывал сам Арестович, однако подробностей чиновник не раскрывал. В сети есть информация, что в ГУР он работал с 1994 по 2005 год. Поскольку проверить ее сложно, у некоторых украинцев могут возникать сомнения.

Буданов рассказал, как Украина вернет Крым

Глава ГУР не сомневается, что Украина вернется к границам 1991 года. Оккупированный Крым будут освобождать комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Да, Буданов отметил, что без силы ничего не будет, поэтому наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках.

Когда разведчика спросили совета, куда можно поехать в отпуск в 2023 году, тот посоветовал Крым. Заметил, что это украинская жемчужина, давно ждущая наших туристов.

К слову, Арестович также отмечал, что Украина не будет отказываться от освобождения Крыма, несмотря на какие-либо оговорки западных лидеров. Полуостров – это временно оккупированная территория, а значит, может быть освобождена так же, как и другие.