Подробно рассказал, какая ситуация с такими "контактами" - начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире Национального телемарафона новостей.
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Разведка уже разоблачила многих шпионов
Начальник разведки отметил, что дело борьбы с "крысами" в службах – это долгий процесс. Поэтому они периодически появляются.
Однако сейчас совершенно несравнима с той, которая была за 2 – 3 месяца до войны. Многие из упомянутых крыс либо уже уничтожены, либо сбежали,
– сказал глава ГУР.
По его мнению, процесс окончательного очищения будет не слишком длительным. Поэтому скоро предателей в рядах разведки Минобороны не останется.
Накануне задержаны агенты ФСБ в Кабмине
21 июня стало известно, что Служба безопасности Украины задержала чиновников , сотрудничавших с российскими спецслужбами. Молвится двое работников Кабмина и Торгово-промышленной палаты.
Что известно о задержанных:
- Заведующего отделом Секретариата Кабмина агент "Киреев" – завербованный ФСБ еще в 2012 году. После поездки в Россию вернулся с оперативным псевдонимом и мобильным телефоном для передачи информации на получение задач. В общей сложности получил от врага 27 тысяч долларов.
- Руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной с агентурной кличкой "Гаврилов" – завербован в марте 2016 года. В общей сложности он за измену государства с тех пор получил 33 тысячи долларов.
По данным наших служб, эти вражеские агенты передавали врагу разную разведанную информацию. Начиная с состояния обороноспособности до обустройства границы и даже персональных данных наших правоохранителей.
Остальные задержания наемников России
- Днем раньше СБУ в Черновцах поймала вражеского диверсанта , прибывшего с Ближнего Востока. По данным агентов, этот мужчина занимался подготовкой серии взрывов на железной дороге.
- 18 июня задержан агент России, корректировавший ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Это удалось сделать благодаря слаженной работе контрразведчиков СБУ.
- А 17 июня сотрудники СБУ обезвредили обширную сеть российской агентуры . Ее координировал советник "главы" временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова. 19 агентов неприятеля задержали в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях.