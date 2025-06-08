Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова.

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Когда будет обмен телами погибших

Так, Кирилл Буданов отметил, что начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник.

Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага,

– указал он.

Глава ГУР отметил, что Украина тщательно придерживается договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он отметил, что решение о том, кого, когда и как менять не должно быть единоличным. Тщательная подготовка к обмену продолжается.

Заметим, что днем ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский обвинил Киев якобы в срыве нового обмена. Там заявили, что Украина "неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными". В Коордштабе ответили, что эти заявления не соответствуют действительности и являются манипуляцией.