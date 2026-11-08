 Буданов: Украина точно переживет эту зиму

Кирилл Буданов / Фото из открытых источников
Украина сможет выстоять этой зимой, несмотря на угрозу масштабных российских атак на критически важную инфраструктуру. Москва стремится спровоцировать недовольство общества и заставить украинцев пойти на уступки.
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью CBS News.
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Что сказал Буданов о планах России на зимний период?
Украина точно переживет эту зиму. Будет тяжело, но пройдет
Отдельно Буданов объяснил, какой, по его мнению, будет стратегия России этой зимой.
Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чем они надеются создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет
Напомним, ранее Кирилл Буданов сообщил о разработке кризисных сценариев на зиму 2026–2027 годов. По его мнению, главная задача – заранее оценить возможные угрозы и обеспечить слаженные действия государственных органов, военных и гуманитарных организаций.
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