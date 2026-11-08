 Буданов: Украина точно переживет эту зиму

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью CBS News.

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Что сказал Буданов о планах России на зимний период?

Украина точно переживет эту зиму. Будет тяжело, но пройдет– подчеркнул он.

Отдельно Буданов объяснил, какой, по его мнению, будет стратегия России этой зимой.

Нанести максимальный ущерб нашей критической инфраструктуре, чем они надеются создать почву для социального недовольства, уличных протестов и подталкивания к, по сути, сдаче национальных интересов. Но этого не будет– отметил глава ОП.

Напомним, ранее Кирилл Буданов сообщил о разработке кризисных сценариев на зиму 2026–2027 годов. По его мнению, главная задача – заранее оценить возможные угрозы и обеспечить слаженные действия государственных органов, военных и гуманитарных организаций.