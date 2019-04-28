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      Будапешт закрывает небо для ночных полетов

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      Будапешт не будет принимать самолеты ночью
      Будапешт не будет принимать самолеты ночью / letsportpeople.com

      В столице Венгрии Будапеште вводят запрет на ночные полеты в черте города. Поэтому с августа 2019 года аэропорт имени Ференца Листа не будет принимать и отправлять самолеты с полуночи до 5 утра.

      Такое решение согласовали местные власти и Министерство инноваций и технологий. Цель – облегчить жизнь тем, кто живет неподалеку от аэропорта, уменьшив уровень шума хотя бы ночью, сообщает Hungary Today.

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      В частности, они смогут получить денежную помощь для установки окон с шумоизоляцией. А авиакомпании-нарушителей будут штрафовать.

      Однако в документе исключения таки предусмотрены. Например, если самолет потребует экстренной посадки из-за неблагоприятных погодных условий или по другим неотложным причинам.

      Источники издания отмечают, что, вероятно, ночная активность аэропорта полностью не прекратится. И сохранится возможность принимать и отправлять рейсы, которые не будут осуществлять перелеты непосредственно над Будапештом.

      blog_ava
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      Теги: Венгрия авиация
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