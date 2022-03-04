"Девять дней мы видим жесткую войну. Разрушают наши города, обстреливают наших людей, детей, жилые кварталы", – подчеркнул Владимир Зеленский. Враг уничтожает все, и хочет это продолжать.

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НАТО не закрыло небо над Украиной

А НАТО так и не решается закрыть небо над Украиной.

Все, что смог Альянс сегодня – это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Пожалуй, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горел. Но он для нас уже сгорел в огне российских войск,

– заявил Владимир Зеленский.

И подытожил: "Разве такого НАТО вы хотели? Разве такой Альянс вы строили?"

Напомним, Будапештским меморандумом мир гарантировал Украине безопасность за отказ от ядерного оружия. Однако документ не сработал.