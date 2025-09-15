В Бундестаге заявили, что российские дроны, которые угрожают территории НАТО, надо сбивать над Украиной. Подобное мнение разделяет и глава МИД Польши Радослав Сикорский, убеждая, что над Украиной стоит создать бесполетную зону. Эксперты считают, что это реально воплотить, но есть одно "но".

Хотя технические возможности для этого есть, однако необходима прежде всего политическая воля. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, готово ли НАТО к такому шагу, а также, каковы другие методы противодействия российским дронам, которые потенциально угрожают и Альянсу.

К теме Путин уже атаковал НАТО: почему пришло время для Альянса сбивать российские дроны над Украиной

Щит для украинского неба

Аналитик, эксперт по безопасности Марк Тот объяснил, что хотя президент Владимир Зеленский уже давно призвал создать систему воздушного щита, Европа до сих пор рассматривала этот вопрос только в контексте послевоенного периода. Однако российский диктатор Владимир Путин четко показал, что не стремится к миру, поэтому действовать решительно нужно уже сейчас.

Чем раньше создадут воздушный щит, тем лучше. Даже если его поддержит "Коалиция желающих", они должны действовать как полноценные боевые единицы. Чтобы щит был эффективным, нужны польские, британские и американские ВВС, координация с американской разведкой, логистика, воздушные танкеры и все для полноценного патрулирования,

– отметил аналитик.

Господин Тот также добавил, что усиление украинской ПВО необходимо. Но речь идет не только о защите городов и гражданских объектов, хотя это крайне важно, но и о возможности для Украины выдвинуть свои воздушные силы ближе к линии фронта на Донбассе, на Юге, в направлении Крыма и Запорожья. Это важно для того, чтобы отражать возможные атаки со стороны полуострова.

О важности немедленных действий со стороны Европы: смотрите видео

"Европа должна взяться за оружие"

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заметил, что хотя у стран Европы есть много качественных средств противодействия воздушным целям, однако их использование является абсолютно неуместным, когда речь идет о дешевых российских дронах. Зато Украина уже адаптировалась к новым реалиям войны и имеет эффективное по всем меркам противодействие вражеским беспилотникам.

К тому же уровень сбития воздушных целей в Украине достигает около 90%, что является невероятным показателем, учитывая количество дронов и ракет, которые выпускает Россия.

Это пример того, как страны, имея высокие технологии, игнорируют реалии современных войн, могут столкнуться с трудностями... Для того чтобы защитить свою комфортную жизнь, европейцам в том или ином виде придется брать в руки оружие... Все же в Европу приходит быстрое прозрение, что оборона и эффективная защита может быть только при условии коллективных армий и привлечения к этому процессу Украины,

– объяснил военнослужащий.

Только в таком случае, заметил Тимочко, удастся распределить задачи и ответственность между всеми участниками этого процесса. Фактически, говорится о создании так называемой "оси добра" в противовес уже сформированной "оси зла" во главе с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Хотя работы еще много, однако уже кажется, что образование нового эффективного военного блока является неотвратимым.

Европа должна приобщить к своей безопасности Украину: посмотрите видео

От дронов можно обезопасить не только НАТО, но и Украину

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан считает, что сбивание дронов над Украиной, в частности силами Европы, является оптимальным вариантом для всех сторон. Более того, если усилить ПВО на линии фронта, то БпЛА не то что в Польшу, но и в Украину не смогут долететь.

Такие механизмы есть. Нам британцы передали хороший ЗРК Raven с ракетами ASRAAM. Да, он дорогой, но на базе такой техники нужно делать дешевые ЗРК и дешевые ракеты к ним. Тогда мы обезопасим страны Европы, в частности, конечно, Украину от дроновых атак,

– пояснил военный эксперт.

В то же время и на этом можно не останавливаться, ведь уничтожать стоит не только дроны, которые уже непосредственно атакуют, но и заводы, где эти дроны производят. Для этого нужно доставать до Ижевска и Елабуги, расстояние до которых – более 1000 километров.

Свитан заметил, что для успешных ударов по заводам производства БпЛА необходимо иметь в больших количествах дальнобойные дроны, а лучше и ракеты. С этим как раз могут помочь наши европейские партнеры.

Как спасти от российских дронов Украину и НАТО: смотрите видео

Почему атаки России на страны НАТО в конце концов могут только усилиться?

Хотя у европейских стран есть все возможности, чтобы тем или иным образом противодействовать российским дронам, важнейшим в этом вопросе является все же политическая воля. Несмотря на то, что уже звучат разговоры, что стоит рассмотреть сбивание российских дронов на украинской территории, это может снова остаться только словами, считает политолог Петр Олещук.

Я уверен на 99%, что ответ (на предложение сбивания российских дронов – 24 Канал) будет отрицательным. Если будет так, если НАТО не будет способным на проактивный ответ дроновым атакам России, эти атаки будут продолжаться. Не так с целью непосредственного нападения на Польшу или другие страны, это в определенной степени провокация и психологическое давление,

– подчеркнул Олещук.

Политолог также добавил, что российские атаки на страны НАТО не только будут продолжаться, но и наращивать интенсивность. Например, границу будут пересекать не только дроны с небоевыми, но и с боевыми частями. А вред от них для населенных пунктов будет становиться все больше.

Однако все это произойдет не мгновенно. Россия продолжит свои атаки, постепенно приучая и нормализуя атаки по странам НАТО. На этом фоне возникнет и другая угроза. Ряд европейских политиков может утверждать, что не стоило влезать в войну России с Украиной, мол, уже пора договариваться с Кремлем, выполняя все его прихоти.

Подытоживая, бездействие НАТО и крайне слабая реакция на наглые действия России могут только добавить Путину сил продолжать новые атаки.

Слабость НАТО может поощрить Россию к усилению агрессии: посмотрите видео

Российские дроны в странах НАТО: что известно?