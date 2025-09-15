У Бундестазі заявили, що російські дрони, які загрожують території НАТО, треба збивати над Україною. Подібну думку поділяє й глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, переконуючи, що над Україною варто створити безпольотну зону. Експерти вважають, що це реально втілити, але є одне "але".

Хоч технічні можливості для цього є, однак необхідна насамперед політична воля. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чи готове НАТО до такого кроку, а також, якими є інші методи протидії російським дронам, що потенційно загрожують і Альянсу.

Щит для українського неба

Аналітик, експерт з безпеки Марк Тот пояснив, що хоч президент Володимир Зеленський вже давно закликав створити систему повітряного щита, Європа досі розглядала це питання лише у контексті повоєнного періоду. Проте російський диктатор Володимир Путін чітко показав, що не прагне миру, тож діяти рішуче потрібно вже зараз.

Що раніше створять повітряний щит, то краще. Навіть якщо його підтримає "Коаліція охочих", вони повинні діяти як повноцінні бойові одиниці. Щоб щит був ефективним, потрібні польські, британські та американські ВПС, координація з американською розвідкою, логістика, повітряні танкери та все для повноцінного патрулювання,

– зазначив аналітик.

Пан Тот також додав, що посилення української ППО необхідне. Але мовиться не лише про захист міст та цивільних об'єктів, хоча це вкрай важливо, а й про можливість для України висунути свої повітряні сили ближче до лінії фронту на Донбасі, на Півдні, у напрямку Криму та Запоріжжя. Це важливо для того, аби відбивати можливі атаки з боку півострова.

"Європа має взятися за зброю"

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зауважив, що хоч у країн Європи є багато якісних засобів протидії повітряним цілям, однак їхнє використання є абсолютно недоречним, коли мовиться про дешеві російські дрони. Натомість Україна вже адаптувалася до нових реалій війни та має ефективну за всіма мірками протидію ворожим безпілотникам.

До того ж рівень збиття повітряних цілей в Україні сягає близько 90%, що є неймовірним показником, з огляду на кількість дронів та ракет, які випускає Росія.

Це приклад того, як країни, маючи високі технології, ігнорують реалії сучасних війн, можуть зіштовхнутися з труднощами… Для того щоб захистити своє комфортне життя, європейцям у тому чи іншому вигляді доведеться брати до рук зброю… Все ж до Європи приходить швидке прозріння, що оборона та ефективний захист може бути лише за умови колективних армій і залучення до цього процесу України,

– пояснив військовослужбовець.

Лише в такому випадку, зауважив Тимочко, вдасться розподілити завдання та відповідальність між усіма учасниками цього процесу. Фактично, мовиться про створення так званої "вісі добра" на противагу вже сформованій "вісі зла" на чолі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

Хоч роботи ще багато, однак вже здається, що утворення нового ефективного військового блоку є невідворотним.

Від дронів можна убезпечити не лише НАТО, але й Україну

Полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що збиття дронів над Україною, зокрема силами Європи, є оптимальним варіантом для усіх сторін. Щобільше, якщо посилити ППО на лінії фронту, то БпЛА не те що до Польщі, але й до України не зможуть долетіти.

Такі механізми є. Нам британці передали хороший ЗРК Raven з ракетами ASRAAM. Так, він дорогий, але на базі такої техніки потрібно робити дешеві ЗРК і дешеві ракети до них. Тоді ми убезпечимо країни Європи, зокрема, звісно, Україну від дронових атак,

– пояснив військовий експерт.

Водночас і на цьому можна не зупинятися, адже знищувати варто не лише дрони, які вже безпосередньо атакують, але й заводи, де ці дрони виробляють. Для цього потрібно діставати до Іжевська та Єлабуги, відстань до яких – понад 1000 кілометрів.

Світан зауважив, що для успішних ударів по заводах виробництва БпЛА необхідно мати у великих кількостях далекобійні дрони, а краще й ракети. З цим якраз можуть допомогти наші європейські партнери.

Чому атаки Росії на країни НАТО зрештою можуть лише посилитись?

Хоч у європейських країн є всі можливості, аби в той чи інший спосіб протидіяти російським дронам, найважливішим у цьому питанні є все ж політична воля. Попри те, що вже лунають розмови, що варто розглянути збиття російських дронів на українській території, це може знову залишитись лише словами, вважає політолог Петро Олещук.

Я впевнений на 99%, що відповідь (на пропозицію збиття російських дронів – 24 Канал) буде негативною. Якщо буде так, якщо НАТО не буде спроможним на проактивну відповідь дроновим атакам Росії, ці атаки продовжуватимуться. Не так з метою безпосереднього нападу на Польщу чи інші країни, це до певної міри провокація та психологічний тиск,

– наголосив Олещук.

Політолог також додав, що російські атаки на країни НАТО не лише триватимуть, але й нарощуватимуть інтенсивність. Наприклад, кордон перетинатимуть не лише дрони з небойовими, але й з бойовими частинами. А шкода від них для населених пунктів ставатиме все більшою.

Однак все це відбудеться не миттєво. Росія продовжить свої атаки, поступово привчаючи й нормалізуючи атаки по країнах НАТО. На цьому тлі виникне й інша загроза. Низка європейських політиків може стверджувати, що не варто було влізати у війну Росії з Україною, мовляв, вже настав час домовлятися з Кремлем, виконуючи усі його забаганки.

Підсумовуючи, бездіяльність НАТО та вкрай квола реакція на нахабні дії Росії можуть лише додати Путіну наснаги продовжувати нові атаки.

