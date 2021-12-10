Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал Министр финансов Украины Сергей Марченко. Он отметил, что данная пропорция не уменьшается.

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"Доля людей, которые должны получать пенсию – растет, а людей, которые работают – уменьшается. Это проблема. Надо внедрять пенсионную реформу", – сказал Марченко.

Что предлагает парламент

Министр считает, что если такая ситуация будет продолжаться, будет колоссальный дефицит. Поэтому люди будут получать пенсии в минимальном размере.

Если хотим получать достойную пенсию, нужно накапливать. В настоящее время подготовили законопроект о введении обязательного накопительного уровня. Надеюсь, что парламент его поддержит,

– рассказал Марченко.

Он добавил, что закон фискально напряжен, поскольку это средства из бюджета. Однако это тот путь, по которому должны идти.

"Часть средств из бюджета будет идти – 1% ЕСВ и 1% такой же из расходов бюджета будут направлены каждому украинцу на его собственный счет", – отметил министр.

Сергей Марченко о предстоящих пенсиях в Украине: смотрите видео