Большинство праздничных дней "Новая почта" будет работать либо по обычному графику, либо по графику выходного дня.

Важно Другой формат: "Новая Почта" откроет бизнес-отделение для корпоративных клиентов

Только на Рождество и 1 января почта не будет работать вообще. В эти дни выходными будут не только работники отделений, но и курьеры.

Новогодний график работы "Новой почты"

25 и 27 декабря "Новая почта" будет работать по своему обычному расписанию;

31 декабря – по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения);

1 и 7 января 2022 года – отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки клиенты НП получить смогут.

3 января 2022 года – по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

Обратите внимание! Украинцы могут уточнить подробный график работы конкретного отделения в разных городах, время прибытия отправления и время приема – по ссылке.

В какие дни будут отдыхать украинцы

В декабре нас ждет дополнительный выходной день, связанный с празднованием Рождества по юлианскому календарю, 25 числа. В этом году Рождество приходится на субботу, поэтому отдыхать мы дополнительно будем в следующий после выходных понедельник. Таким образом, выходными будут: 25, 26, 27 декабря. А 24 декабря рабочий день будет сокращен на один час.

Последняя неделя декабря будет полностью рабочей, но 31 декабря (пятница) будет коротким днем. После чего с 1 по 3 января нас ждут новогодние выходные.