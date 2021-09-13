Об этом он заявил во время праздничного мероприятия по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета. Событие организовано при поддержке группы "Метинвест".

У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале – это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, просто – не пробовать это делать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся,

– сказал президент.

Зеленский рассказал, что одним из основателей Международного олимпийского комитета был именно украинец – Алексей Бутовский с Полтавщины.

Напомним, Группа Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали.

Производственные площадки "Метинвеста" также становятся платформами для спортивных рекордов. Недавно на Северном горно-обогатительном комбинате 8 стронгменов Украины установили национальный рекорд по перетягиванию автосамосвала Caterpillar.