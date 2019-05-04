Будет ли новый газовый кризис в Украине: мнение эксперта

Новый "газовый кризис" для Украины возможен – в российско-украинских отношениях уже существует прецедент, когда мы имели "нулевой" транзит российского газа через украинскую ГТС. Но Киев на сегодняшний день имеет стратегическое преимущество над Москвой.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Владислав Сердюк, комментируя заявления руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева о высокой вероятности нового газового кризиса.

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Обходных газопроводов, которые могут "покрыть" потребление российского газа, в Европе еще нет, а ветви Турецкого потока еще не подведены в Венгрию. В крайнем случае, европейским странам придется начать выкачку газа из хранилищ, если Украина и Россия не договорятся. Что очень маловероятно,

– объяснил эксперт.

Почему Коболев заговорил о новом газовом кризисе?По его мнению, Россия попытается создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009 году. Этот кризис позволит России "протолкнуть" свой интерес. В Украине и России заканчивается договор и "Газпром" на переговорах "занимает позицию непонятную и тянет время", – считает Коболев.

По мнению Сердюка, сегодня главной задачей официального Киева есть закачать в хранилища газ, чтобы подготовиться к зиме и возможному кризису. По данным эксперта, сегодня имеем 9,5 кубических миллиардов в хранилищах, а для 100% теплой зимы нужно около 17 млрд. Темпы наращивания – 12 миллионов кубометров в сутки. "То есть, должны успеть до начала отопительного сезона", – добавил эксперт.

Он также отметил, что даже подписание договора на условиях России приведет к подорожанию газа в Украине. На сегодняшний день цена, которую предлагает Россия, выше на 47% чем объективная, установленная арбитражем – около 517 долларов за 1 тысячу кубических метров (в 2014 году "Газпром" продавал газ Украине по 485 долларов).

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