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      Будет ли новый газовый кризис в Украине: мнение эксперта

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      Будет ли новый газовый кризис
      Будет ли новый газовый кризис / informator.news

      Новый "газовый кризис" для Украины возможен – в российско-украинских отношениях уже существует прецедент, когда мы имели "нулевой" транзит российского газа через украинскую ГТС. Но Киев на сегодняшний день имеет стратегическое преимущество над Москвой.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Владислав Сердюк, комментируя заявления руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева о высокой вероятности нового газового кризиса.

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      Обходных газопроводов, которые могут "покрыть" потребление российского газа, в Европе еще нет, а ветви Турецкого потока еще не подведены в Венгрию. В крайнем случае, европейским странам придется начать выкачку газа из хранилищ, если Украина и Россия не договорятся. Что очень маловероятно,
      – объяснил эксперт.

      Почему Коболев заговорил о новом газовом кризисе?По его мнению, Россия попытается создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009 году. Этот кризис позволит России "протолкнуть" свой интерес. В Украине и России заканчивается договор и "Газпром" на переговорах "занимает позицию непонятную и тянет время", – считает Коболев.

      По мнению Сердюка, сегодня главной задачей официального Киева есть закачать в хранилища газ, чтобы подготовиться к зиме и возможному кризису. По данным эксперта, сегодня имеем 9,5 кубических миллиардов в хранилищах, а для 100% теплой зимы нужно около 17 млрд. Темпы наращивания – 12 миллионов кубометров в сутки. "То есть, должны успеть до начала отопительного сезона", – добавил эксперт.

      Он также отметил, что даже подписание договора на условиях России приведет к подорожанию газа в Украине. На сегодняшний день цена, которую предлагает Россия, выше на 47% чем объективная, установленная арбитражем – около 517 долларов за 1 тысячу кубических метров (в 2014 году "Газпром" продавал газ Украине по 485 долларов).

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости политики Новости Украины Нафтогаз Газ Газовый конфликт Газпром Рынок газа
      Источник: 24 канал
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