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      Будет ли Рада работать в домашнем режиме: объяснение нардепа

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      Недавно в СМИ появилась информация о том, что на время карантина Верховная Рада будет работать в дистанционном режиме. В помещении уже начали действовать определенные ограничения, в частности для журналистов. Представителей средств массовой информации не допустят в зал заседания, они должны работать исключительно в прес-центре, который расположен на 3 этаже.

      Згідно з офіційною інформацією, жодні ранкові засідання комітетів фракцій наразі ще не скасовані. Втім, 16 березня має відбутися засідання Комітету з питань здоров'я нації, під час якого мають розглянути і ухвалити закон до першого читання щодо прийняття додаткових дій у боротьбі з коронавірусом. Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Лада Булах.

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      За її словами, можливо, що під час цього засідання, члени комітету будуть настійливо рекомендувати перевести нардепів на добровільну самоізоляцію, і на роботу вдома.

      Також вона зазначила, що всіх народних обранців забезпечили ноутбуками, а також у кожного є інші додаткові гаджети, які дозволяють дистанційно працювати. Однак додала, що проголосований законопроєкт про документообіг, ще не інтегрований повністю у хмарний простір.

      Ми ще не маємо можливості ні подавати законопроєкти, ні робити правки онлайн. Тому на сьогодні фізично така можливість є, де-юре – неповноцінна. Я думаю, що все-таки ми могли б дуже швидко навчитися інтегруватися в таку віртуальну роботу,
      – пояснила Лада Булах.

      На думку нардепки, це є важливим, зокрема, для народних депутатів, віком за 60 років, які наражаються на небезпеку хвороби. 

      Лада Булах наголосила, що офіційна заява щодо цього буде надана представникам ЗМІ після засідань Погоджувальної ради та фракції "Слуга народу", які відбудуться 16 березня.

      Карантин в Україні: коротко

      • В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Заборонені масові культурні та розважальні заходи за участю понад 200 людей.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Верховная Рада Слуга народа
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