Концерн сообщил, что внимательно следит за драматической ситуацией, которая сейчас происходит в Украине, и подтвердил прекращение поставок своей продукции в Россию и все будущие бизнес-инвестиции.

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"Безопасность наших сотрудников и их семей, как всегда, является нашим первоочередным приоритетом. Создана специальная команда, руководящая ситуацией с начала конфликта, которая принимает меры для наилучшей поддержки. Наши мысли также со всеми жертвами этого конфликта", - говорится в сообщении.

Alstom разрабатывал партнерский проект с "Укрзалізницею", включая поставки локомотивов и сопутствующие услуги. Текущие обсуждения этого проекта были приостановлены из-за вторжения России. Компания Alstom выразила свою глубокую солидарность с UZ в это драматическое время.

В свою очередь, "Укрзалізниця" выразила благодарность компании за поддержку и солидарность с народом Украины.

АО "Укрзалізниця" призывает и других мировых производителей, в частности Stadler и Siemens, приостановить деятельность в странах-агрессорах: России и Беларуси. Украинские железнодорожники также требуют исключить российскую и белорусскую железные дороги из всех международных организаций и прекратить с этими странами грузовые и пассажирские перевозки.

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