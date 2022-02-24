Президент подчеркнул, что все украинцы – граждане прекрасного государства, сообщает 24 канал. Они отстаивают свою свободу.

Обратите внимание Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Будьте готовы поддерживать свое государство на площадях своих городов,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер призвал стать на защиту государства и тех граждан, которые находятся под санкциями. Тогда решение СНБО будет изменено.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Брифинг Зеленского по поводу наступления Путина и ситуации в Украине: смотрите видео