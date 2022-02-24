Президент подчеркнул, что все украинцы – граждане прекрасного государства, сообщает 24 канал. Они отстаивают свою свободу.
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Будьте готовы поддерживать свое государство на площадях своих городов,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер призвал стать на защиту государства и тех граждан, которые находятся под санкциями. Тогда решение СНБО будет изменено.
Брифинг Зеленского по поводу наступления Путина и ситуации в Украине: смотрите видео