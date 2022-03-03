Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что среди погибших – женщины и пожилые люди. Также сейчас известно о почти сотне пострадавших. Больницы – переполнены. Врачи и санитары валятся с ног от усталости, но держатся.

Заметьте Чернигов расстреливают крупнокалиберными ракетами и наносят авиаудары, – мэр города

Мэр Чернигова заявил: последний раз город так бомбили в 1941 году немецкие фашисты.

Владислав (Атрошенко – 24 канал) сказал мне, что он будет биться с оккупантами до последнего патрона. До последней капли крови. У него нет плана Б, только план А,

– сообщил Геращенко.

Советник главы МВД подчеркнул, что рано или поздно российский летчик-отброс увидит видео с телами погибших и страданиями раненых. Он будет жить с этим, пока смерть не найдет его.

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