По данным источников 24 канала в разведке, после начала полномасштабного вторжения с оккупированных Россией территорий начали массово уезжать как мирные жители, так и некоторые боевики. Убежать из ОРДЛО решили даже несколько ФСБшников, понимавших, что путинская война может закончиться для них либо тюрьмой в Украине, либо смертью.

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Конечно, после 24 февраля выехать за пределы так называемых "ДНР" и "ЛНР" имели возможность только относительно обеспеченные люди. Ведь выезд на территорию России – достаточно дорогостоящая процедура.

Россия будет делать из Донецка Мариуполь

Через неделю после начала полномасштабного вторжения приближенные к Пушилину и местной "власти" люди начали понимать ситуацию. Такие мужчины получили настоящую бронь от мобилизации. К тому же все поняли, что Украина не станет обстреливать гражданские объекты, как бы по телевизору не говорили обратное.

Впрочем, где-то в середине марта выяснилось, что Пушилин и его кураторы даже примерно не собираются заниматься решением социальных проблем оккупированной части Донбасса.

Жизнь без воды, нормальных лекарств и доступа к разным благам цивилизации в Донецке стала возможна даже для относительно богатых по местным меркам людей.

Чуть позже ко всем неудобствам добавились безумные обстрелы города, которые российские военные наносят совершенно хаотично. Никто из "чиновников", военных начальников или других влиятельных в так называемой "ДНР" лиц не знает, куда приземлится российский "Град" или 120-я мина.

Кроме того, даже до тех, кто верил в басни про "Украина 8 лет обстреливает Донбасс", дошло, что их город уничтожает именно российская армия. Более того, в случае попыток ВСУ отбить город, захватчики не остановятся ни перед чем, чтобы стереть Донецк с лица земли.

В силу всех этих обстоятельств, начиная с 11 июня, на границе между неподконтрольной Украине территорией и Россией образовались незаурядные пробки. Жители Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, массово решили покинуть свои дома и начать строить новую жизнь как можно дальше от ОРДО. Бежать начали и пенсионеры, и женщины с детьми, и даже мужчины, заплатившие за свой выезд "решалам".

Идейные сепаратисты хотят оказаться в ЕС

Естественно, в середине июня решение бежать из "ДНР" приняли в большинстве своем те, кто до этого верил в идеи "русского мира". Среди них – некоторые лидеры сепаратистского движения, причастные к созданию квазиреспублики еще с 2008 года. Они окончательно поняли, что Путин "предал народ Донбасса", использовал идейных мужчин, пообещав региону улучшение жизни. Но ни "своевременного" присоединения Донетчины к России, ни какого-либо развития в Кремле никогда не планировали.

Не желают у Путина улучшать жизнь на Донбассе даже после вероятной его аннексии. Своей войной Россия окончательно уничтожила какие-либо надежды жителей Донетчины и Луганщины на хотя бы условно нормальное существование. Вернуться к такому уровню жизни, который был до 2014 года, Донецк никогда не сможет. По крайней мере, до тех пор, пока он будет оставаться под пятой России.

Путину глубоко наплевать как на уровень жизни в собственной стране, так и, тем более, в "ДНР" и "ЛНР". Именно поэтому некоторые пылкие фанаты "русского мира" не просто убегают из Донецка в Россию, но делают это с украинскими паспортами. Они надеются выехать в страны Евросоюза, потому что даже жизнь в шахтерской столице после 2014-го была лучше, чем в российской глубинке.