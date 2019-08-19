Будущий депутат Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Такую характеристику представительницы медиа будущий нардеп выразил в собственном Telegram-канале.

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Бужанского обидело, что журналистка Ольга Духнич во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым сказала, что Максим Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.

"Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Очередная тупая овца, представляемая журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и "временами Януковича"... тупая овца из одиозного СМИ", написал Бужанский.



Сообщение Бужанского в Telegram

Публично поддержал Бужанского еще один новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.



Публикация Дубинского

Журналистка написала, что отвечать Бужанскому не будет, ибо это "как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

Я прочитала, улыбнулась и пошла загорать. Потому что я не глупая овца, я чертовски умная женщина и это правда очень смешно, – отметила Духнич.

По мнению журналистки, таким поступком Бужанский хотел привлечь к себе внимание. Говорит, он должен просить прощения перед изданием "Новое время", которое назвал "одиозным". С извинениями ей звонил председатель партии Дмитрий Разумков.

В "Слуге народа" отреагировали на ситуацию публично. Попросили журналистов воздерживаться от оценочных суждений. И сказали, что реакция без 5 минут депутата была вполне понятной.

Такая реакция возмутила журналистов. "Если оправдать такую историю, то будет по печени кому-то из журналистов в курилке Верховной Рады, будет вывоз в лес. И тогда тоже будем говорить : ну это недопустимо, но поймите Бужанского", – заявил журналист программы "Наши деньги" Даниил Мокрик.

Некоторые эксперты считают, что такое поведение партии в отношении журналистов постепенно влияет на репутацию партии. "У нас в стране войну с журналистами никто и никогда не выигрывал. Даже, если выиграть суд, то информационно все равно выйдешь с репутационными потерями", – пояснил эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Что известно о Максиме Бужанском?Блогер, попавший в новый парламент по 25-му округу в Днепре. Бужанский открыто критикует события Евромайдана и не скрывает, что 10 лет назад голосовал за "Партию регионов". Виктора Януковича он считает хоть и не самым удачным, но легитимным президентом, а 9 мая – настоящим праздником.