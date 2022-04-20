Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Мне кажется, что все-таки в следующем пакете санкций, который сейчас готовит ЕС, будут определенные элементы нефтяного эмбарго. Полного эмбарго не будет, я в это не верю. Однако мы посмотрим, какой будет эта доля", – отметил советник министра.

По словам Денисенко, сейчас важной дипломатической задачей для Украины является давление на ЕС, чтобы нефтяное эмбарго против России вводилось уже сейчас.

Все цифры, которые мы видим по добыче нефти и газа, свидетельствуют о том, что на самом деле у россиян сокращается добыча, но не критично – ориентировочно 7 – 8% в месяц,

– отметил советник министра.

Денисенко добавил, что такое развитие событий является "неприятным" для определенных компаний страны-агрессора, но оно не критично для всей России.

Денисенко рассказал о санкциях в отношении России: смотрите видео