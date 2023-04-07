Имеются определенные нормативами методы, которыми доставляются повестки. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Кстати говоря Мобилизация в Украине: защищает ли "белый билет" от вручения повесток

Нет, повестки не будут приходить. Политическая позиция, что Дия – это не сервис раздачи повесток,

– подчеркнул Баник.

Баник также разъяснил, откуда появились такие предположения. В Дие приходят судебные извещения. Эта функция была запущена вместе с государственной судебной администрацией. Дело в том, что в приложении дешевле доставить уведомление, это экономит деньги государству.

Чиновник добавил, что термин "судебные повестки" вызвал эффект "испорченного телефона".

Военный билет в Дие

Согласно постановлению Кабмина, у Дии должен появиться электронный военный билет. Руководитель Минцифры Михаил Федоров рассказал, что Минцифры и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение и возможность получать онлайн сервисы для ветеранов.

Однако министр еще раз подчеркнул, что вводить новые сервисы в Дие, чтобы отправлять повестки, не планируют. Более того, по словам Федорова, также пока не работают над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста.