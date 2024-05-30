В частности, там сообщили, что в пятницу не планируют отключение света.

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В то же время, если ситуация в энергосистеме изменится, об обесточивании сообщат дополнительно.

В Украине уже несколько дней подряд не применяют графики отключений света. При этом, что ранее и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что отключения света могут вернуться в ближайшие дни из-за ремонтов энергоблоков АЭС.

Дефицит в энергосистеме

С 22 марта Россия осуществила 5 массированных атак по энергосистеме Украины. Из-за повреждения украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии.

А потому, с 14 мая ввела аварийные отключения с 14 мая, а с 16 – ввели графики отключений, доведя до всех областей лимит потребления.