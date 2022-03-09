Так, сегодня к списку торговых марок, приостановивших деятельность в России, присоединилась американская компания Brown-Forman . Она является одной из самых больших в сфере алкогольных напитков и вина, и известна как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia.

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Какие компании покинули российский рынок

Starbucks закрывает кафе.

McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola , которая ранее заявила, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

которая ранее заявила, Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

L'Oreal закрывает магазины.

Lamborghini останавливает деятельность.

Ferrari отказывается производить машины для России.

Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

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