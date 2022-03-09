Так, сегодня к списку торговых марок, приостановивших деятельность в России, присоединилась американская компания Brown-Forman. Она является одной из самых больших в сфере алкогольных напитков и вина, и известна как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Какие компании покинули российский рынок

  • Starbucks закрывает кафе.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, которая ранее заявила, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Может заинтересовать – Украина против России: как давно идет военное противостояние "братских" народов: смотрите видео