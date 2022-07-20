Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что россияне будут делать все – будут поднимать ставки, чтобы запугать. Такова практика россии не только во время нашей войны, они это делали постоянно, когда не могли достичь результатов на поле боя.

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Если проанализировать события последних лет, то все, что делала россия, постоянно поднимала ставки. Например, один из таких тезисов: "мы нападаем на вас, потому что иначе, это сделали бы вы". Сейчас россияне четко отдают себе отчет, что их "штурм" уже практически остановлен,

– объясняет Смирнов.

Об этом уже даже заявил господин Залужный. Он сказал, что по состоянию на данный момент – линия фронта стабильна.

"Соответственно, сейчас меняется стиль войны, постепенно она становится более позиционной, как минимум, до того момента, пока не развернется контрнаступление ВСУ. Ключевая история у оккупантов и весомый инструмент – устрашение. И надо понимать, что россия будет делать это постоянно", – говорит. Ростислав Смирнов.

"Садитесь со мной за стол переговоров, потому что я сейчас начну стрелять по гражданским объектам. Садитесь со мной за стол переговоров, потому что я сейчас достану ядерное оружие" и все такое. Это не что иное, как поднятие ставок и побуждение нас, из-за невозможности продвигаться на фронте – сесть за стол переговоров», – добавляет советник Монастырского.

Станет ли реальностью ядерный удар

По словам Ростислава Смирнова, если мы говорим об использовании ядерного оружия, то должны понимать, что не все так просто. Это не просто обстрелять из "Града" или запустить ракету "Калибр".

На это обязательно отреагирует мир, ведь мы помним, что россияне уже угрожали использованием ядерного оружия.

– убежден советник министра МВД.

"После таких заявлений даже Китай "помахал пальчиком". Поэтому, все, что касается ядерного оружия – тактического или стратегического, приковано вниманием всех мировых разведок и стран мира", – добавляет Смирнов.

По мнению советника главы МВД, нужно также понимать, что даже в случае применения тактически это ничего не решит.

Использование россией ядерного оружия только усилит поддержку Украины, возможно, это приведет к вступлению определенных стран в эту войну, что породит еще большую эскалацию.

Ростислав Смирнов рассказал, сможет ли россия применить ядерное оружие: смотрите видео

Ядерные угрозы со стороны российских варваров