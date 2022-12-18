Есть положительные новости, которые пока не выходят в обширный информационный поток. Об этом 24 канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Какие самолеты может получить Украина

Очевидно, что Германия не готова передавать МиГ-25. Как утверждает Свитан, их могут предоставить страны бывшего "Варшавского договора" – Польша, Словакия и другие. В настоящее время ведутся переговоры о передаче запчастей и самих машин.

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Более того, наше государство может претендовать на американские F-15. Свитан считает, что скоро они могут оказаться в Украине.

Из Окинавы (Япония) в США перебрасівают 44 и 67 эскадрильи F-15S, F-15С, F-15D. Я думаю, эти две эскадрильи – а это более 30 самолетов – могут быть переданы Украине,

– предполагает летчик-инструктор.

Дело в том, объясняет он, что эти самолеты до 2025 году должны быть выведены из эксплуатации. Однако до этого времени они могут выполнять боевые задания в Украине. Наши лётчики готовятся летать на этих самолетах. Военный эксперт убежден, что в скором времени вопрос получения авиации будет иметь положительные сдвиги, однако, скорее всего, ближе к февралю.

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