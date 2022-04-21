Приблизительно 40 тысяч человек "выпадет" за 10 дней наступательных активных действий. Об этом в эфире 24 канала сказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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Оккупанты будут убегать с поражением

По его словам, у оккупантов останется стратегическая задача № 1 – перейти оккупированные территории, которые сейчас – Крым, Донбасс и Приазовье.

Они (оккупанты – 24 канал) будут вынуждены перейти в глухую оборону, ведь не смогут быть боеспособными,

– подчеркнул Романюк.

Он объяснил, что если Вооруженные Силы Украины начнут наступать на эти территории, то российские войска будут вынуждены через неделю бежать с поражением.

"В таком случае через 2 недели активных боевых действий у них от армии ничего не останется", – заметил глава ОО.

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