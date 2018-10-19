Будут мороз и снег: народный синоптик сделал прогноз на ноябрь

Ноябрь в Украине начнется с погожих дней, однако далее будет резкое похолодание. Последний месяц осени принесет дожди и порывы ветра.

Об этом информирует народный синоптик Владимир Деркач, передает "Волынь Post".

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В начале первой декады продлятся погожие дни, а дальше придет похолодание, иногда к "минусу", с осадками и порывами ветра. Вторая декада тоже будет прохладная, только в начале ожидаем несколько светлых дней, а дальше такая же некомфортная погода: ночью – морозец, а иногда – осадки в виде снега, ветрено, чуть ли не настоящая зима,

– отметил народный синоптик.

По словам Деркача, только последний отрезок ноября должен быть чуть теплее, а далее следует ожидать новое похолодание.

Добавим, что ранее украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что во второй половине октября на смену теплой, солнечной и ясной погоде придут дожди и похолодание.