Раненого госпитализировали в Путильскую районную больницу. Директор больницы Климентий Михайлюк рассказал, что пограничника готовят к переводу в военный госпиталь.

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Представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко рассказал, что ранение пограничник получил 23 января. У пострадавшего диагностировали травмы грудной и брюшной полостей.

Пограничника прооперировали. Его состояние – стабильное. Мужчина – в сознании и общается с медиками.

Правоохранителям уже сообщили об инциденте. Кроме того, пограничники проводят собственное служебное расследование.

Рада разрешила пограничникам применить оружие

Осенью 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет пограничникам применять оружие и боевую технику. "За" отдали свои голоса более 270 народных избранников.

В частности, военным и работникам Госпогранслужбы разрешили использовать огнестрельное оружие в таких случаях: