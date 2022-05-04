Два новых пункта пропуска открыли в Черновицкой области. Там начали работу международные пункты пропуска "Дяковцы" и "Красноильск" через государственную границу Украины и Румынии. Эти два пункта пропуска были на реконструкции.

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"Это поможет дополнительно разгрузить движение через границу. Кроме того, Украина ведет переговоры с нашими европейскими соседями, чтобы запустить общие пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что еще больше ускорит процесс прохождения таможни", – заявил на заседании Кабмина его глава Денис Шмыгаль.

В 2021 году было предусмотрено, что реконструкция пункта пропуска "Дяковцы" обойдется в 173,2 миллиона гривен, а Красноильска – 166,7 миллиона гривен.

Как будут работать пункты пропуска

ПП "Дяковцы": для пешеходного и автомобильного сообщения (включая автобусы), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы;

ПП "Красноильск": для пешеходного и автомобильного сообщения (до 3,5 тонны), кроме грузового, с постоянным режимом функционирования и временем работы с 8:00 до 20:00.

"Открытие новых пунктов пропуска и пунктов контроля на украинско-румынской государственной границе позволит создать благоприятные условия для уменьшения нагрузки на существующие пункты пропуска Черновицкой и Закарпатской областей в условиях военного положения", – убеждены в правительстве.

Однако когда именно оба пункта пропуска откроют окончательно – пока неизвестно. Сейчас эти два объекта имеют разные степени готовности. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук. Если КПП "Красноильск" – это более 95% готовности, то КПП "Дяковцы" – около 75% готовности.

Украино-румынская граница

Протяженность границы между Украиной и Румынией составляет более 613 км. В Украине с Румынией граничат Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Одесская области. В этих областях обустроено десять пунктов пропуска на границе с Румынией.

В Черновицкой области пока действует только один пункт пропуска на границе с Румынией Порубное – Сирет, которое можно пересечь как на автомобиле, так и пешком. Также есть пункт пропуска Вадул-Сирет – Вишканы, но только железнодорожный.