До конца лета 2021 года в Черновицкой области планируют завершить сооружение пункта пропуска "Дьяковцы". Он расположен на границе Украины и Румынии.

О планах по строительству сообщил председатель ОГА Сергей Осачук. Пункт пропуска должен быть готов к 24 августа.

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"Дьяковцы" должны завершить до 24 августа

По поручению премьера Шмыгаля, состоялось координационное совещание, во время которого мы получили очень позитивное известие – КПП "Дьяковцы" передали на баланс Государственной таможенной службе. Это зеленый свет для того, чтобы уже 24 августа получить новый контрольно-пропускной пункт, который оживит деловую, культурную, политическую активность в регионе,

– написал Осачук.

Пункт пропуска сейчас готов на 70%

Между тем Суспільному на Буковинской таможне сообщили, что пока пункт пропуска готов на 70%. Уже построили админздание, навесы, павильоны паспортного и таможенного контроля, установили канализационные и водопроводные сети. На завершение работ должны выделить 50 миллионов гривен.

В "Дьяковцах" должны достроить весовой комплекс, обустроить электроснабжение, установить систему освещения и видеоконтроля.

Уже до конца года, после того, как пункт пропуска будет завершен, хотят еще починить подъездные пути. Стоить это 2 миллиона евро, которые должны поступить в рамках румынского гранта.



На завершение работ должны выделить еще 50 миллионов / Фото Суспільного