Иностранцев перевозил украинец
Инцидент произошел около 03:30 в районе перекрестка дорог Багриновка – старый Волчинец – Черепковцы на Буковине. Это было в километре от границы.
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Правоохранители и спецподразделение "Дозор" задержали автомобиль Škoda. В салоне находились:
- водитель из Украины;
- 3 мужчины из Пакистана;
- женщина из Афганистана.
Документов пассажиры не имели. Их отправили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда. Нелегалов привлекли к административной ответственности по статье о незаконном пересечении границы Украины.
В то же время против водителя открыли уголовное производство относительно незаконной переправки лиц через государственную границу.
Смотрите видео задержания нелегалов на границе: