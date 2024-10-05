Что произошло, объяснили в Черновицком областном ТЦК и СП. Соответствующее заявление обнародовали на официальной странице в фейсбуке.

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Что говорят в ТЦК о видео со священником

В ТЦК отметили, что видео, на которых священнослужитель УПЦ заявляет о якобы противоправных действиях военнослужащих, препятствует движению транспорта и провоцирует конфликт, имеет манипулятивный характер и не соответствует ситуации, которая произошла.

Гражданин, о котором говорится в видео, является военнообязанным, который во время проверки не предоставил уполномоченным лицам военно-учетные документы, в частности, и о праве на отсрочку,

– подчеркнули в ТЦК.

Добавили, что во время уточнения данных в областном объединенном центре мобилизации гражданин вел себя адекватно. Жалоб к действиям военных мужчина не имел. После предоставления соответствующих документов, ему предоставили возможность для оформления отсрочки.

В это время священнослужитель собрал группу людей, что мешало выполнению военнослужащим мероприятий мобилизации. В то же время пытаясь создать общественный резонанс, священник записал видео. Противоправных действий со стороны представителей ТЦК и СП в отношении мужчины не было,

– подчеркнули в ТЦК.

Также призвали граждан и представителей медиа критически относиться к подобному контенту, проверять правдивость информации и доверять официальным источникам.

"Подчеркиваем, распространение ложной информации, распространение вражеских нарративов в условиях военного положения расценивается как поддержка врага", – заявили в Черновицком областном ТЦК и СП.