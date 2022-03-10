Приостановка поддержки включает операции, маркетинг и цепочку поставок. А также отказ в одобрении инвестиций и расширении.

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Burger King ранее объявил, что перенаправит любую прибыль от франчайзинговых сделок на гуманитарную помощь украинским беженцам. Также компания пожертвовала 1 миллион долларов УВКБ ООН.

Франчайзинг QSR в более чем 25 европейских странах сотрудничает с местными неправительственными организациями, раздавая украинским беженцам бесплатные ваучеры на питание Whopper на сумму 2 миллиона долларов.

Справка. Burger King имеет более 29 тысяч ресторанов в более чем 100 странах мира.