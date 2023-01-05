Местные жители вспомнили, что россияне забирали телефоны, проводили обыски в доме. Более того, людям приказывали не выходить из домов и обворовывали их.

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Как состоялась очная ставка украинцев и бурята

Бурят утверждал, что он якобы не заходил в дом, а только во двор. Однако, что он делал у чужих людей во дворе, он точно объяснить не смог.

Местная жительница вспомнила, что заходили российские военные и в дом. Кроме того, враги:

обыскивали ее внука;

забирали мобильные телефоны.

Бурят сказал, что шныряли они по чужой земле ориентировочно в начале марта 2022 года, однако все преступления отрицал.

Женщина возмутилась и не сдержала эмоций: "А кто? Здесь других не было. Вы как зашли, так и стояли".

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Она также напомнила, что россияне запрещали людям выходить даже во двор. Впоследствии бурят признался, что в дом заходил.

Кого ты искал, и что ты хотел здесь найти? Именно в этом доме?… Ты ведь не один был… До этого обыскивали. Пять раз в дом заходили, в шкафах лазили… В шкафу с трусами "бандеровцев" искали?

– возмутился местный житель.

Он вспомнил, что оккупанты кричали, что пришли "освобождать" их. Но мужчина говорит, что его не надо ни от кого "защищать". Также оккупанты врали людям, что якобы они уже все "освободили", и Киев, и Одессу.

"Ид**ты, б**ть. В голову не влезает, "освободители" с**ние. Что ты сейчас скажешь"? – сказал буряту местный житель.

Он также рассказал, что оккупанты воровали у людей технику, мебель, еду. Более того, они прикрывались местными жителями, когда стреляли по ВСУ. Ведь наши военные не бьют по мирным людям.

По данным наших бойцов, бурят, назвавшийся старшим лейтенантом, трижды приходил в Украину. Во второй раз получил ранения и вернулся в третий раз.

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