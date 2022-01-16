Я поки ні, бо час не прийшов. Але за батьків дуже радію, адже за них хвилююся найбільше. І вас закликаю подбати про себе і близьких заздалегідь! Бо чергова хвиля пандемії настане швидше, ніж ви думаєте.
Читайте Чи варто вакцинувати дітей від COVID-19
Тому відраховуйте 6 місяців після своєї другої дози і йдіть швидко робити бустер! Тут детальна інфо. З 6 січня МОЗ дозволило всім повнолітнім вакцинованим українцям отримувати бустерну дозу вакцини від моменту, коли пройшло 6 місяців після другої дози.
-
Кому потрібен бустер?
Усім повністю вакцинованим українцям старше 18 років, якщо пройшло пів року після другої дози. Імунна відповідь з часом слабшає, а третя доза значно посилює захист. Зокрема, від Омікрону.
-
Як отримати бустер?
Це дуже просто! За направленням від сімейного лікаря або самостійно записатися в пункт чи центр вакцинації. Перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.
За словами Стефанишиної, бустер вже отримала її свекруха та батьки / Фото з фейсбуку Ольги Стефанишиної
Важливо Омікрон вислизає від усіх антитіл, але не від Т-клітин: що це означає
А якими вакцинами?
Для бустерної дози будуть використовуватися вакцини Moderna або Comirnaty Pfizer незалежно від попередніх щеплень. Якщо цих препаратів не буде, то щеплення можна отримати іншими – згідно із затвердженими схемами: bit.ly/3r1COUC
Чи вплине це якось на COVID-сертифікат?
- Так. З кінця січня в "Дії" можна буде згенерувати новий сертифікат. Його термін дії складатиме 270 днів.
- Також у сімейного лікаря можна буде отримати свідоцтво про вакцинацію. Воно буде чинним теж 270 днів.
- За сертифікатом можна буде подорожувати до ЄС. Але в багатьох країнах умовою в'їзду залишатиметься принаймні дві дози визнаної в ЄС вакцини. Більше роз'яснень має з'явитися вже в кінці цього місяця.
Уже майже 30 тисяч українців отримали бустерне щеплення від COVID-19. Але щепитися мають мільйони. І саме зараз, поки Україну не накрила чергова хвиля пандемії, потрібно подбати про себе і близьких.
Давайте зробимо це заздалегідь. Хоча би цього разу.
Цікаво – Вакцинація від COVID-19 в Україні: дивіться відео