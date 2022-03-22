Орк, согласно документам, является начальником группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии. Оккупант приперся в Украину из Владикавказа, что в Северной Осетии.

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Оккупанты пытались вызволить из плена своего орка, однако последовали за русским кораблем

Пленного оккупанта зовут Кошель Александр Олегович, 5 апреля 1982 года, личный номер – Ф-905994, воинское звание – подполковник.

Сразу после взятия штабиста в плен орки бросили значительные силы, пытаясь его освободить. В частности, оккупанты подняли авиацию, нанесшую огневой удар по украинским штурмовикам.

Однако никто из наших ребят в результате вражеского огня не пострадал, отметили в отдельной бригаде. Пленного доставили в безопасное тыловое место.

Во время осмотра пленника 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с пометками ВСУ. Красноречивое доказательство, что штабисты росармии признают – даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего перехваленной "второй армии мира",

– подчеркнули в 128-й отдельной бригаде.

К слову, Закарпатский легион отметил, что отчаянные попытки врага освободить пленника понятны – Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армией России Михаилом Зуском. Последний, кстати, родом из Украины – из небольшого села Ветлы Волынской области.

Украинские бойцы добавили, что 58-я армия России пыталась продвинуться вглубь нашей территории на Николаевском направлении, и полторы недели назад была полностью разгромлена ВС Украины. После этого Зуска неформально "окрестили" самым бездарным российским генералом.

Взятый в плен оккупант / Фото 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

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