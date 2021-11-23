Чон умер дома в западном Сеуле. Ему было 90 лет. Чиновник был известен своей жестокой политикой.

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Кто такой Чон Ду Хван

Чон Ду Хван захватил власть в результате военного переворота 1979 года. Он был генерал-майором. К слову, тогда убили президента Пак Чон Хи.

Уже в следующем году Ду Хван приказал жестоко подавить гражданское восстание в Кванджу. Погибло более 200 человек и еще 1800 человек получили ранения.

Несмотря на годы авторитарного правления, президент допустил определенную либерализацию. Под давлением общественности он разрешил провести первые в истории страны прямые и свободные выборы.

Чон Ду Хван правил страной до 1988 года.

Политика приговорили к смертной казни

В 1996 году Ду Хвана судили из-за мятежа, коррупции и государственной измены. В конце концов, его признали виновным и должны были отправить под смертную казнь.

Однако суд изменил решение на длительный тюремный приговор. Такое решение приняли из-за вклада политика в стремительное экономическое развитие Южной Кореи. Впоследствии Ду Хвана досрочно освободили.

Где будут хоронить Чон Ду Хвана

Политик хотел, чтобы его кремировали и похоронили недалеко от границы с Северной Кореей. Однако сейчас его семья ждет, когда прибудет младший сын, который живет в США. Тогда уже будут решать, где хоронить Ду Хвана.