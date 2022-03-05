К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
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Правящая партия "Грузинская мечта" отказала выступить президенту в парламенте. У Саломе Зурабишвили был традиционный ежегодный доклад.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
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