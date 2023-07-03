В настоящее время вся информация уточняется. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует 24 Канал.

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Что известно об атаке Сумщины

По словам Игната, днем 3 июля была угроза применения вражеских беспилотников. Под нападением российских дронов была и Сумская, и другие области. Вероятно, это были "Шахеды".

Чуть позже предоставим больше информации,

– отметил спикер Воздушных сил.

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В Сумах поврежден жилой дом

3 июля после того, как в Сумах прогремел взрыв, на одной из улиц города было перекрыто движение транспорта. В то же время мэр Александр Лысенко призвал сохранять спокойствие и информировал, что в регионе работает противовоздушная оборона. Отметим, что в настоящее время местные власти официально не комментировали взрывы в Сумах.

Однако СМИ сообщили, что в результате российской атаки в центре Сум поврежден жилой дом. Эта информация проверяется.

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