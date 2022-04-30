Силы специальных операций сумели удержать Гостомельский аэропорт и не дать врагу шансов захватить Киев. Оборона объекта была спланирована до мелочей.

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Защита аэропорта в Гостомеле

Как рассказал один из бойцов ССО, утро 24 февраля началось с тревоги. Его подразделение собралось, прибыло на аэропорт и спланировало защиту объекта. Была информация об Ил, который должен высаживать российский десант.

Была задача не дать самолету сесть или принять атаку. Мы должны были подавить силы противника, чтобы выиграть время для других подразделений,

– рассказал воин.

Вместе с ССО работала Нацгвардия и другие специализированные подразделения. После разведки объекта все заняли оговоренные позиции. Оборона взлетной полосы была в ответственности Нацгвардии, все остальные подразделения заняли позиции на других точках.

Вместо Ил высадку вражеского десанта проводило много вертолетов. Наши герои подвели два К-52 и один Ми-8, сосредоточив внимание на себе и не дав десанту совершить высадку.

Затем начали действовать группы ДРГ россиян. Наши воины перегруппировались, приняли сражение и запрессинговали врага. Чтобы за вертолетами не мог прилететь вражеский самолет, из минометов была "разобрана" взлетная полоса. ССО и другие подразделения отбили атаку врага, деморализовали его, нанесли потери и не дали захватить важный объект.

Смотрите рассказ бойца ССО о защите аэропорта в Гостомеле:

Защита Гостомеля

Аэропорт в Гостомеле должен был стать для врага своеобразной точкой входа в Киев. Успешное удержание аэропорта помешало врагу воплотить его в план быстрого захвата столицы.

Как рассказали жители города, россияне стреляли наугад и совершали зверства против мирного населения.

Впоследствии глава Киевской городской гражданской администрации Николай Жирнов сообщил, что Гостомель, Ирпень, Мощун были ключевыми городами при обороне Киева.

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