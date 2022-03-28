Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин в эфире 24 канала.

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По его словам, несмотря на то, что удары нанесли возле Житомира, в городе они чувствовались, поэтому люди были взволнованы.

Сам Житомир не имеет никакого вреда. Это были 2 ракетных удара большой мощности,

– рассказал городской голова.

Сухомлин добавил, что оккупанты запускали ракеты с территории Беларуси.

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