Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин в эфире 24 канала.
К теме Нет подтверждений, что ракеты попали в Житомир – мэр города Сухомлин
По его словам, несмотря на то, что удары нанесли возле Житомира, в городе они чувствовались, поэтому люди были взволнованы.
Сам Житомир не имеет никакого вреда. Это были 2 ракетных удара большой мощности,
– рассказал городской голова.
Сухомлин добавил, что оккупанты запускали ракеты с территории Беларуси.
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