Политолог Олег Саакян предположил, что между Молдовой и Россией могут быть негласные договоренности. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Он уверен, что коммуникации с Путиным продолжаются, и договоренности достигаются. Иначе как объяснить, что Молдова не обращается за помощью в Украину, чтобы решить вопрос непризнанного Приднестровья.

Как отметил специалист, понятно же, что там царит российская группировка, которая не достаточно боеспособна, чтобы представлять угрозу. Вместе с тем, оно сковывает наши войска и частично может представлять угрозу.

"Однако для России оно из точки силы превратилось наоборот в слабость. Это их ахиллесова пятка, поэтому им нужно было обезопасить Приднестровье от украинской операции по освобождению совместно с Молдовой", – считает политолог.

Поэтому я уверен в том, что действительно скрытые коммуникации, не публичные, происходили. И я думаю, что заявления Санду также были частью этих договоренностей,

– убежден Саакян.

Кроме того, как он добавил, Россия пыталась дестабилизировать ситуацию под предлогом 9 мая. Это все вместе должно сделать Майю Санду более сговорчивой, чтобы с ней можно было легче договориться.

Венгрия могла знать о планах Путина: что понятно

2 мая Алексей Данилов заявил, что Венгрия, открыто заявляющая о сотрудничестве с Кремлем, заранее знала о планах Путина начать полномасштабную войну в Украине. Он сказал, что страна намеревалась забрать часть территорий себе.

В посольстве Венгрии в Украине отметили, что Будапешт возмущен и призывает Данилова отозвать его "ложные" обвинения.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично отказался поставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддержал инициативу эмбарго на российские нефть и газ.

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