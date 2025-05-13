Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Зеленский напомнил, что Россия не поддержала полное безусловное прекращение огня с 11 марта. Затем были сигналы в медиа по идее России прекращения огня на Пасху (20 апреля).

Что произошло в эти дни? Российские войска совершили 1882 обстрела, 33 удара из РСЗО, привлекли для поражения Украины 957 дронов-камикадзе,

– сообщил президент.

Зеленский напомнил о позиции Украины – мы готовы поддержать прекращение огня и мы будем действовать зеркально.

Сказать, что на Пасху было полное прекращение огня, – это неправда. Cease-fire не было,

– подчеркнул Зеленский.

Также лидер Украины рассказал о ситуации во время так называемого "перемирия" в период 8 – 10 мая.

Россия снова дала сигнал в медиапространстве, что готова к прекращению огня на эти дни.

"В эти дни Россия нанесла 115 авиационных ударов по Украине, сбросила 197 управляемых авиабомб, осуществила 12 тысяч 100 обстрелов, 187 из них были из реактивных систем залпового огня, а также поразила нашу гражданскую инфраструктуру в размере 7 303 дронов-камикадзе. Вот такое было прекращение огня с их стороны", – сказал Зеленский во время брифинга во вторник.